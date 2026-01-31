快訊／鄭宗哲又遭國民DFA！休賽季第4次 快破記錄了

鄭宗哲。（圖／中職提供）





華盛頓國民31日發布最新球員異動公告，球團為了騰出40人名單空間以接納從讓渡名單（Waivers）中選走的右投手索利安諾（George Soriano），決定將才剛入團沒幾天的台灣內野手鄭宗哲指定讓渡（DFA）。

這已經是鄭宗哲在這個休賽季第4度遭到DFA，頻繁轉隊的頻率不僅讓球迷心驚，更逼近大聯盟史上的罕見紀錄。

為了火球男索利安諾 國民忍痛割愛

國民隊此次異動的主要考量在於補強牛棚戰力。索利安諾原效力於亞特蘭大勇士隊，擁有一顆極具威力的快速球，國民隊看中其潛力決定出手網羅。

然而，由於球隊的40人名單已處於滿額狀態，必須有人讓出位置。不幸的是，幾天前才剛被國民隊從紐約大都會隊撿回來的鄭宗哲，因為是大聯盟邊緣名單中較容易被割捨的野手戰力，再度成為球團操作名單空間下的犧牲品。

一個月換4隊 讓渡轉盤轉不停

回顧鄭宗哲這個冬天的「奇幻漂流」，過程堪稱戲劇化。他先是在去年12月遭母隊匹茲堡海盜隊DFA，隨後於今年1月初被坦帕灣光芒隊撿走，但沒過幾天又被移出名單。

緊接著紐約大都會隊出手承接，卻也僅短暫停留便遭割捨；好不容易在1月29日獲得國民隊青睞，原以為能暫時安定下來備戰春訓，殊不知不到48小時又因球隊補強投手而第4度遭到DFA。

外媒統計指出，單一休賽季被DFA達4次已相當罕見，距離單季最多DFA紀錄僅一步之遙，鄭宗哲無奈成為今年冬天大聯盟「讓渡轉盤（DFA Carousel）」上最頻繁出現的名字之一。

未來一週成關鍵 仍有機會續留美職

儘管頻繁遭到DFA看似挫折，但也反向證明了鄭宗哲在守備與速度上的天賦，依然對許多球隊具有吸引力，否則不會一再有球隊願意出手撿人。依照大聯盟規定，鄭宗哲被DFA後，國民隊有7天的時間可以選擇將他交易、釋出或將其放入讓渡名單。

若接下來沒有其他球隊指名，他將有機會被下放至小聯盟，屆時若受邀參加春訓，仍能以實力爭取重返大聯盟的機會。目前鄭宗哲的動向未明，是否會影響他代表台灣參加3月世界棒球經典賽（WBC）的行程，也成為球迷關注的焦點。

