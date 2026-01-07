快訊／鄭宗哲轉戰光芒！續留40人名單拚大聯盟

台灣旅美好手鄭宗哲。（圖／陳耿閔攝）





美國職棒大聯盟（MLB）官網今日公布最新球員異動紀錄，去年底遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA）的台灣內野手鄭宗哲，正式被坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）從讓渡名單（Waivers）中撿走。

海盜清空間指定讓渡 光芒火速出手補強內野深度

鄭宗哲原效力於匹茲堡海盜隊，因海盜隊在 12 月中旬為了清出 40 人名單空間以進行戰力調整，決定將其指定讓渡。在經過讓渡程序期間，具備優先順位的光芒隊決定出手網羅，將這位具備速度與防守潛力的台灣球員納入陣中。

根據美媒《MLB Trade Rumors》報導，鄭宗哲在 2024 年賽季首度升上 2A 等級，展現出良好的選球耐心，其出色的中線守備能力與跑壘速度，是吸引光芒隊球團注意的主因。

光芒隊向來以發掘並培養具備多功能特性的內野手著稱，鄭宗哲的加入預期能強化其體系的農場深度。

續留40人名單 鄭宗哲將投入光芒春訓爭取開季

隨著此項異動完成，鄭宗哲將直接進入光芒隊的 40 人名單，這對於他爭取登上大聯盟極為關鍵。未來他將參與光芒隊的大聯盟春訓，與隊內其他內野好手競爭。

鄭宗哲是繼張育成後，近期又一位加盟坦帕灣光芒隊的台灣球員。新球季他將穿上光芒隊戰袍，持續朝大聯盟殿堂邁進。

