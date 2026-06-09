快訊／鄭敬淏、秀英14年情斷！經紀公司證實分手

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南韓演員鄭敬淏與少女時代成員秀英分手了。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）





南韓演員鄭敬淏與少女時代成員秀英，2人已愛情長跑14年，昨（8）日有網友敏銳發現鄭敬淏的IG帳號已悄悄取消關注秀英，沒想到今（9）日秀英也同步退追男方，2人突如其來的「互退追蹤」舉動，立刻在網路上掀起熱議。據韓媒報導，秀英已透過經紀公司證實「我們確實分手了」。

知情人士曝分手原因

根據韓國媒體《SPOTV NEWS》報導，鄭敬淏身邊的知情人士於證實了這項消息，他坦言，鄭敬淏與崔秀英在近期結束了戀人關係。該名關係人士低調表示，「2人的關係在最近變得有些疏遠，因此決定整理好這段感情，做回好同事」。

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鄭敬淏與崔秀英，是演藝圈最具代表性的「長壽伴侶」，他們自2012年發展成為戀人，並在2014年大方認愛，展開了長達14年的愛情長跑。過去他們不論在公開場合或私下互動中，都不吝嗇為彼此應援、展現深厚感情，如今遺憾宣告各奔東西。

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