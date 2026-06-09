鄭朝方出戰新竹縣長底定 民進黨明正式提名對決徐欣瑩

針對鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，徐欣瑩恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。徐欣瑩表示，中國國民黨新竹縣長的候選人，是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此特別感到責任重大。所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。徐欣瑩說，在楊文科縣長過去八年穩健的執政之下，她提出「雙AI」願景，包括科技的AI：能夠改善我們的交通、改善我們的醫療，增加更多政府的便民服務。有愛的AI：打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。徐欣瑩指出，藍白合已經凝聚共識，她將團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代！更多新聞推薦 ● 「機車待轉區」屢成「待撞」區 交通部：全面推動機車左轉安全精進措施

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