鄭朝方出戰新竹縣長底定 民進黨明正式提名對決徐欣瑩
民進黨布局2026年縣市長選舉，新竹縣長提名人選歷經多次討論與延宕後終於拍板。民進黨預計明（10日）上午召開選對會，正式徵召竹北市長鄭朝方代表參選新竹縣長，對戰國民黨候選人徐欣瑩，並於同日下午舉行提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自為鄭朝方披上競選背帶。
更多上報報導
卓榮泰拍板台鐵主管加給調升 工會批：低薪問題未解
李四川競辦反擊：蘇貞昌、賴清德也唸「三重」 蘇巧慧回應了
新竹便當店氣爆57戶、百餘車受損 初判瓦斯外洩引發爆燃
其他人也在看
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
不滿「沈鄭配」提議外流 王世堅喊查內鬼 綠委澆冷水：只能說媒體很有本事
上周有媒體報導指出，民進黨立委王世堅在中常會上建議，台北市長參選人沈伯洋若當選，應宣布邀請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，身兼黨主席的總統賴清德聞言「瞪大眼睛」。王世堅不滿表示，為何中常會上的談話內容會外流，要求黨中央查內鬼。對此，民進黨發言人林楚茵今表示，她相信黨內同志都會很努力的把自己的發言留在會議室內，但是對於媒體（跑新聞）的本事，「我只能豎起大拇指，很......
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
中職》恰恰領隊時代來臨 中信切莫心急【小記專欄】
彭政閔時代的中信兄弟，會很有希望，但切莫心急。中信育樂股份有限公司6月2號發佈新聞稿，原任二軍總教練兼農場主管的彭政閔，即日起升任領隊，原任領隊劉志威不再兼任，專心擔任中信育樂營運長職務。
獨家／竹北市長誰來接棒？王婉諭瀕出局 鮮肉議員、學霸奶爸呼聲高
民進黨今天（10日）下午正式宣布提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，各界關注他會把辛苦經營的竹北市交棒給誰？據《鏡報》調查，黨內討論較熱烈的人選包含新竹縣議員歐陽霆、陽明交通大學助理教授曾聖凱，以及時代力量黨主席王婉諭，但據多方消息指出，綠營內部有共識不會與時代力量合作推出人選，至於何時提名還要等縣黨部完成徵詢作業。
台企躍上國際舞台 苗豐強：應走向專業獨董共治時代
董事會的功能是什麼？「負責找好的CEO，把壞的CEO炒（Fire）掉！」聯華神通集團董事長苗豐強今（10）日在台灣董事學會座談時幽默地開場，他說，這是問AI給的答案。但他點出下一世代，董事會到底該扮演什麼角色？只有選出經營團隊或形式上的「橡皮圖章」嗎？還是有更多的事能做？ 苗豐強說，台灣逐漸走向國際舞台，身為全球重要供應鍊的一環，應該要從這一代的「大股東主導」地位，變成「專業獨董」共治。
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
AI伺服器殺聲隆隆！三大法人退貨「這4檔」5.3萬張 連斬鴻海5次抱回178億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日來到43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，三大法人賣超1173....
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
鄭朝方難對抗最強鐵三角？王世堅：勝敗清楚
[NOWNEWS今日新聞]民進黨選對會今（10）日拍板，徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，對於如何看待「新竹市長高虹安、代表國民黨競選新竹縣長的立委徐欣瑩、參選竹北市長的邱臣遠」所組成的鐵三角，民進黨立...
2026新竹縣長選戰民進黨終拍板鄭朝方出戰 徐欣瑩酸：終於獲得奉旨提名
針對鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，徐欣瑩恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。徐欣瑩表示，中國國民黨新竹縣長的候選人，是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此特別感到責任重大。所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。徐欣瑩說，在楊文科縣長過去八年穩健的執政之下，她提出「雙AI」願景，包括科技的AI：能夠改善我們的交通、改善我們的醫療，增加更多政府的便民服務。有愛的AI：打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。徐欣瑩指出，藍白合已經凝聚共識，她將團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代！更多新聞推薦 ● 「機車待轉區」屢成「待撞」區 交通部：全面推動機車左轉安全精進措施
殷瑋親上火線怒嗆議員！綠委質疑「背後２野心」：想得很多、很遠啦！
論壇中心/綜合報導民進黨台北市何孟樺今（9日）針對「無菸城市」質詢市長蔣萬安，並建議市長讓殷瑋帶著發言人們一起排班稽查違規吸菸，結果一旁的殷瑋立刻回嗆「歡迎議員也一起來」，兩人越吵越兇，讓何孟樺氣炸怒轟，「我要市長裁決…現在到底誰是市長」。對此，民進黨立委林楚茵質疑，殷瑋身為研考會主委，卻可以罵議員、上政論節目，「沒有要選舉的話是要做什麼」？林楚茵也推斷，殷瑋的舉動很可能想告訴大家「如果蔣萬安離開了，就是我來這裡」。
月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡 國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立
國科會駐捷克代表處職場霸凌案，前科技秘書曾遭上司洪姓組長修理，根
中職》歷年測試會對吳俊偉最有印象 餅總：我們有注意但兄弟很早就選走
中華職棒新人測試會將在下週一(15日)於新莊棒球場舉行，共有85人通過資格審核。今年選秀順位在第4位
紙上富貴？《富爸爸》作者點名ETF「假資產」 疾呼持有真資產
在台灣是投資顯學的ETF，卻被暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）痛批是「假資產」（fake assets）！清崎今（10）日在X平台發文表示，許多人以為自己分散投資，卻透過ETF這類「紙面資產」（paper assets）所持有，實際上落入了「越分散越糟糕」（De-Worsified）的陷阱。