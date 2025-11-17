快訊／鄭麗文、黃國昌首會面！預計19日下午3時新莊「這飯店」登場

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）將於本周三下午會面。（組合圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於本周三下午會面，據了解，見面時間為下午3點，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約好明（18日）由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表赴現場場勘。

黃國昌上午受訪時證實，與鄭麗文的會面將在本周正式舉行，目前預定時間為19日下午。不過，由於這是兩黨黨主席的會晤，雙方的幕僚及黨務主管仍需事先安排許多細節與行政作業，因此具體地點有可能在這一兩天內，由兩黨黨務主管與工作同仁先行場勘，待確認後，再向媒體朋友報告。

廣告 廣告

據悉，兩黨主席見面時間為下午3點，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約好明（18日）由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表赴現場場勘。

更多三立新聞網報導

鄭麗文頻見外國使節！中常委何鷹鷺拍片談統一 綠委：不遮掩當中共附庸

揭民眾黨5大關鍵戰場！蔡壁如喊「願當藍白合橋樑」：國民黨該讓就讓

快訊／本周與鄭麗文會面！黃國昌曝「時間預定19日下午」：地點尚未確定

谷立言會鄭麗文「隔四天才發文」AIT：應以和平無脅迫方式處理兩岸分歧

