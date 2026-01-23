快訊／酒後自傷掛急診！打飛護理師害腦震盪…台中108公斤壯男遭收押

記者吳泊萱／台中報導

台中108公斤壯男，酒後自傷被送醫，竟抓狂打飛護理師。（圖／翻攝畫面）

台中一名26歲林姓男子，21日凌晨因酒後情緒不穩自傷，被119救護車送往澄清醫院中港院區急診室治療，期間林男疑因不滿醫師治療，朝一旁的男護理師頭部揮拳，造成男護理師頭部受傷、腦震盪。台中地檢署獲報後，立即組成專案小組調查，火速持拘票逮捕林男，全案朝依違反醫療法及傷害罪偵辦，並以林男有逃亡及反覆實施傷害犯罪之虞，向台中地院聲押獲准。

台中108公斤壯男，酒後自傷被送醫，竟抓狂打飛護理師。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，21日凌晨4時許，體重108公斤、身型壯碩的林姓男子（26歲）因酒後與妻子吵架，持刀自傷，被119救護車送往澄清醫院中港院區急診室。但林男到院後拒絕治療，試圖追打醫師不成，竟把氣出在一旁的詹姓男護理師身上，揮拳毆打詹男頭部，詹男當場被打飛，跌坐在病床上，一度失去意識。

經檢查，詹姓男護理師臉部擦挫傷，頸部疼痛麻木、有腦震盪現象，為了確認脊椎是否受傷，一度住院觀察。警方獲報到場後，將林男壓制帶回派出所，依違反醫療法及傷害等罪移送偵辦。

台中地檢署檢察長張介欽立即指示由醫療專組檢察官温雅惠組成專案小組，指揮台中市警第六分局展開蒐證調查，並於22日晚間8時許，持拘票前往拘捕林男，並於今日（23日）上午解送地檢署。

全案經檢察官訊問後，認為林男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務及刑法第277條第1項之傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

台中地檢署強調，對於任何形式的醫療暴力行為，都將給予最嚴正譴責。醫療人員是維繫民眾生命與健康的重要守護者，任何危害其人身安全及妨害醫療業務的不法行為，均屬對社會秩序之重大挑戰。

