快訊／酒駕撞死女清潔員「屍掛垃圾車尾」！香酥鴨老闆不賠下場曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者簡榮良／台南報導

怎麼接受！台南市安平區去年12月16日，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路邊執勤，為了確定是否有誤丟回收物，走回垃圾車尾，沒想到就是這個盡責念頭害她喪命；才剛轉身回頭，隨即遭後方一輛賓士車高速追撞，慘淪夾心，下半身全碎當場身亡，鮮血噴濺引擎蓋。肇事駕駛是48歲「扒趴鴨」老闆鄭傳吉，遭檢方求10年重刑，今（12）日下午被法院依不能安全駕駛致死罪，判處7年9個月。對此，死者家屬哽咽判太輕，希望不修法、廢死的人都不會遇到這些事。

廣告 廣告

肇事駕駛是48歲「扒趴鴨」老闆鄭傳吉，遭檢方求10年重刑，今（12）日一審判處7年9個月。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

換膚臉爛掉！大廠「果酸借屍還魂」賺2600多萬…黑心化妝品曝光

13刀剁死爸媽…死刑遭撤銷！鬼鄰「沒做精神鑑定」理由超毛

市政顧問團才爆酒駕累犯…又扒出「性騷傳聞」教授！柯競辦急回應

領藥遭毒駕撞死2無名…醫護挨床「拿亡者照片尋親」！目擊者淚崩

