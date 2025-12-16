快訊／酒駕撞死女清潔隊員！鹽酥鴨老闆昏睡到下午才清醒…檢方聲請羈押

社會中心／台南報導

知名鹹酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕追撞垃圾車，害23歲女隊員當場慘死，訊後遭檢察官聲押。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區今日（16日）一早發生重大酒駕車禍，知名鹽酥鴨店老闆鄭傳吉（48歲）酒後駕駛賓士車追撞垃圾車，導致隨車的清潔隊員陳女（23歲）被夾在兩車間，下半身粉碎性骨折慘死。可惡的是鄭男酒測值高達0.95毫克，肇事後一度昏睡不省人事，直到今日下午才接受偵訊，檢方認為鄭男涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，已向台南法院聲請羈押。

鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒駕撞死女清潔隊員，檢察官依酒駕致死向法院聲請羈押。（圖／翻攝自臉書）

台南地檢署指出，今（16）日上午8時許，鄭男酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳女致死，酒測值高達0.95毫克。今日下午檢察官率同法醫前往台南市立殯儀館相驗，認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。

廣告 廣告

檢察官訊問鄭男後，認其涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且認涉犯此重罪有逃亡之虞，已向台南地方法院聲請羈押。

財團法人犯罪被害人保護協會台南分會亦同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助。台南地檢署呼籲酒後駕車危害自身安全，更可能剝奪他人生命及家庭幸福，民眾勿心存僥倖，以身試法，本署定依法訴追嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

更多三立新聞網報導

23歲女清潔隊員被酒駕撞死！檢察官揭死因：下半身粉碎性骨折致死

剛出廠不到30分鐘！「200kg巨輪」撞擊畫面曝…190萬特斯拉新車被撞壞

台中前議長張宏年家中猝逝！檢察官判定「死因成謎」…將解剖釐清死因

倒車入庫被斜插搶位！她站車邊喊5分鐘沒人理…好市多員工出手了

