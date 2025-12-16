快訊／酒駕撞死女清潔隊員！鹽酥鴨老闆涉酒駕致死…法院裁定羈押

社會中心／台南報導

鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒駕開賓士車追撞垃圾車，害23歲女清潔隊員慘死，遭法院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區今日（16日）一早發生重大酒駕車禍，知名鹽酥鴨店老闆鄭傳吉（48歲）酒後駕駛賓士車追撞垃圾車，導致隨車的清潔隊員陳女（23歲）被夾在兩車間，下半身粉碎性骨折慘死。可惡的是鄭男酒測值高達0.95毫克，肇事後一度昏睡不省人事，直到今日下午才接受偵訊，檢方認為鄭男涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，向台南法院聲押。稍早前晚間9時許，台南地院已裁定羈押。

台南地檢署指出，今（16）日上午8時許，鄭男酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳女致死，酒測值高達0.95毫克。今日下午檢察官率同法醫前往台南市立殯儀館相驗，認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。

檢察官訊問鄭男後，認其涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且認涉犯此重罪有逃亡之虞，已向台南地方法院聲請羈押。而在稍早前，晚間9時55分，台南地院於審理後已裁定羈押。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

