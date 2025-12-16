快訊／酒駕魂撞垃圾車…23歲女清潔員轉頭「掛車尾身亡」！

記者陳弘逸、簡榮良／台南報導

飛來橫禍！台南市安平區今（16）日上午8時許發生一起死亡意外，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，正當陳女走回垃圾車尾，一個轉身回頭後，隨即遭後方一輛由48歲鄭男駕駛的自小客車不偏不倚高速追撞，陳女慘淪夾心當場身亡。警方對鄭男實施酒測值超標，確定酒駕害命。

23歲陳姓女清潔員走回垃圾車尾，一個轉身回頭後，隨即遭後方車輛追撞，慘成夾心。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在今日上午8時9分，安平區慶平路上一輛垃圾車及隨車清潔人員遭後方汽車高速追撞，消防出動5車10人前往搶救，汽車駕駛（鄭男，48歲，意識清楚，受困，送成大醫院）；另一名清潔車隨車人員（女，23歲），明顯死亡未送醫。

意外事故共造成2人傷亡，事後警方對鄭男實施酒測值超標，確定酒駕害命。詳細肇事原因與責任歸屬，已交由警方進一步調查釐清。

陳女慘淪夾心當場身亡。（圖／翻攝畫面）

