快訊》酷澎千萬用戶個資外洩醜聞延燒 南韓執行長「負全責」請辭下台

韓國電商龍頭酷澎（Coupang）近日爆發重大個資外洩事件，引發當地社會輿論強烈不滿。面對首爾當局下令嚴查的壓力，酷澎總部10日表示，現任執行長朴大俊（Park Dae-jun）已提出辭呈，為事件與後續應對不當負起全部責任。

綜合韓媒報導，酷澎官方聲明指出，朴大俊向員工與消費者大眾致歉，對於公司未能妥善保護消費者隱私和個資一事深感抱歉。此次事件與公司處理方式失當，皆由他一人負起全責，因此決定辭去所有職務。但韓國媒體似乎並不領情，反倒認為、此舉等同於讓執行長在輿論與監管雙重壓力下「被迫下台」。

廣告 廣告

隨著朴大俊請辭，酷澎美國母公司立即宣布，該職缺將由公司法律總顧問羅傑斯（Harold Rogers）代理。這項領導層調整，除了對外展現公司對資安事件的應對效率，也希望因此重新取得用戶信任。

更多風傳媒報導

