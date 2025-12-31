快訊／酷澎電商過勞爭議 勞動部回應了！

財經中心／廖珪如報導

針對酷澎在韓國引發過勞爭議，以及近期在台灣勞動檢查出相關違法情形，勞動部指出，不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，都一體適用我國《勞動基準法》，違反工時或工資，具一定規模者，加重處罰。（圖／資料照）

針對酷澎在韓國引發過勞爭議，以及近期在台灣勞動檢查出相關違法情形，勞動部今（31）日發出新聞稿指出，勞動部立場其實很清楚，也很一致。

一、 不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，都一體適用我國《勞動基準法》，違反工時或工資，具一定規模者，加重處罰

(一) 就酷澎來說，依經濟部登記資料，酷澎在台灣設有多家子公司(查「經濟部商工登記公示資料查詢服務」，酷澎在台登記有「酷澎股份有限公司」、「酷澎支付股份有限公司」、「酷澎通運股份有限公司」)不論是從事商品零售、支付服務，或是物流、貨運，只要有僱用勞工，勞動條件就必須完全依照勞基法辦理。如果查到有違法情形，主管機關一定會依法裁罰，這一點毫無疑問。

(二) 在大家很關心的工時問題上，我國勞基法已經有非常明確的規範，每天工作時數原則上不得超過12小時，每月加班時數原則為46小時，雇主不能讓勞工違法超時工作。特別要強調的是，如果勞工因健康或其他正當理由，無法配合加班，雇主也不能強迫。

(三) 另外，法律也明定，雇主一定要逐日、「核實」記錄勞工的上下班時間，而且要記到「分鐘」為止。不管是沒有記、記不實，或是加班超過上限，依法都會處以2萬元以上100萬以下罰鍰；如果是未置備出勤紀錄，則是裁處9萬元以上45萬以下罰鍰，酷澎是一家在國內實收資本額超過新臺幣1億元之公司，若發生違反工時、工資等重要勞動規範的情形，依據本部訂定的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，地方政府可以依法加重裁處，也就是最高裁罰新臺幣100萬元，可以再加重至法定罰鍰上限的一半，也就是最高150萬元，而且都會公開事業單位及負責人姓名。這些都是希望可以要求大型企業善盡企業社會責任，並且接受社會監督。

(四) 至於加班費的部分，勞動部立場也很明確，只要有加班，就一定要依法給付加班費。如果查到雇主沒有依法給付，地方政府除了裁罰之外，也會要求雇主限期補發工資、完成改善，確保勞工的薪資權益不被侵害。

