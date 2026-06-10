快訊／醫美案再違規！北市「聖宜、君綺美麗」3診所預收遭罰 已9家326萬

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記者簡浩正／台北報導

醫美偷拍案延燒，北市衛生局今表示再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。（圖／翻攝聖宜診所官網）

醫療隱私零容忍！近期愛爾麗等多家醫美診所爆出隱藏針孔攝影機涉嫌偷拍，衛福部也展開調查。北市衛生局日前已開罰愛爾麗診所等6家診所、311萬元，最新裁處出爐。衛生局今（10）日表示再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。目前累計北市共裁罰9診所326萬元。

北市衛生局今日傍晚發出新聞訊息表示，針對連鎖醫美診所系統性針孔偷拍的惡劣事件，北市衛生局持續進行稽查，除前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事已裁罰之外，於行政調查時再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。

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衛生局醫管科科長吳岱穎接受《三立新聞網》訪問表示，日前稽查愛爾麗診所等6家診所違反《醫療法》等情事、已開罰311萬元，衛生局持續進行跨局處反針孔稽查及行政調查時，本次再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計北市共裁罰9診所326萬元。

她說，衛生局持續進行跨局處反針孔稽查，截至6月9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

北市衛生局表示，截至6月9日止已接獲148案，因醫療隱私偷拍相關事件而向北市府尋求申請退費之消費爭議案件，衛生局除函文要求所涉之診所應積極與民眾協商妥處外，並同步進行行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，亦將依法予以裁處，以維護民眾應有之權益。

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