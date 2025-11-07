快訊／重大突破！蕭美琴晚間抵布魯塞爾 應邀進歐洲議會發表演說
最新消息！副總統蕭美琴於今（7）日抵達布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並且將發表演說。
總統府今天晚間表示，經總統賴清德指派，副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說，相關情形總統府將於副總統返國後進行說明。
蕭美琴先前當選時，也曾應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，並且與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等歐洲國會友人進行互動交流。
