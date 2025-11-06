快訊／重大車禍！特斯拉追撞預拌車再撞2機車 駕駛命危

肇事白色特斯拉撞成廢鐵。（圖／東森新聞）





屏東恆春今（6）日下午發生重大車禍！一輛白色特斯拉先是追撞欲右轉的水泥預拌車，再撞上兩輛機車。肇事的特斯拉駕駛當場失去生命跡象，其餘遭波及的車輛內3大4小共計7人傷。

特斯拉駕駛當場失去生命跡象。（圖／東森新聞）

車禍發生於恒公路麥當勞前，屏東消防局於16時02分接獲報案，現場共8人受傷。其中肇事特斯拉車頭全毀，整輛車撞成廢鐵，零件四散噴飛一地。駕駛一度受困車內，被救難人員救出時，他已經沒了呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救，詳細車禍原因仍在釐清當中。

整起事故共釀7傷1命危。（圖／東森新聞）

