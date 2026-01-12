快訊／重大轉向！史上最長護盤！國安基金退場

財經中心／師瑞德報導

國安基金今（12）日決議，即日起停止執行長達279天的護盤任務，創下史上最長紀錄。委員會認定台股已回穩且站上3萬點，已無市場失序之虞，故功成身退回歸市場機制。但強調幕僚單位將持續緊盯政經變數，必要時可隨時再召開會議因應。（圖／記者師瑞德攝影）

台股站穩3萬點大關，國家金融安定基金（國安基金）正式宣佈「功成身退」！國安基金委員會於今（12）日召開第127次例行委員會議，經過充分討論後，決議自即日起停止執行安定市場任務，結束這場長達279天的護盤行動，台股將正式回歸市場機制。

護盤279天寫歷史 助攻台股登3萬點

國安基金表示，本次護盤任務自民國114年（2025年）4月9日啟動，起因於當時國內外政經情勢動盪導致市場信心潰散。經過近9個月的努力，委員會認定護盤已發揮穩定市場及激勵投資信心的具體成效。

目前台股交易活絡有序，加權指數更在近期突破3萬點大關，市場表現強勁。委員會評估，當前情勢已無《國家金融安定基金設置及管理條例》第8條所述「國內外重大事件顯著影響民眾信心，致資本市場失序或損及國家安定之虞」的情形，因此達成共識，決議自即日起（1月12日）停止護盤。

據統計，此次護盤天數長達279天，超越了2022-2023年間的275天紀錄，創下國安基金史上「最長護盤天數」的新紀錄。

緊盯後市 幕僚單位持續備戰

儘管宣佈退場，國安基金強調「退而不離」。幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動（如美國新政府政策、地緣政治等）對台股的影響。若未來市場再次出現非理性波動或失序情形，必要時將隨時召開臨時委員會議，討論是否再次授權進場，以維持資本市場穩定。

【國安基金退場一次看】

決議結果：即日起（2026/01/12）停止護盤，回歸市場機制。

護盤期間： 2025/04/09 ～ 2026/01/12。

護盤天數：279天（創下史上最長護盤紀錄）。

退場理由：台股已回穩且創新高（破3萬點），已無市場失序之虞。

後續動作：幕僚單位持續監控，必要時可隨時再開會授權。

