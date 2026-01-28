快訊／金價輕舟連渡二重山 同一天內飆破5200、5300美元關卡

國際黃金價格持續飆漲。路透社資料照片



國際金價週三（28日）突破站穩每英兩5200美元關卡後，毫無獲利了結跡象，持續猛攻5300美元關卡，最後形成一天之內突破兩個歷史心理價位的空前紀錄。

黃金現貨價格在亞洲盤下午漲上每英兩5311.31美元的歷史新高，之後漲幅略為回吐，仍報每英兩5305.65美元，單日漲幅高達2.3%。

金價今年來已飆漲20%

而2026年至今才過了快一個月，黃金漲幅已逾20%。美國2月交割的黃金期貨也在週三飆升4.3%，報每英兩5301.90美元。

這波金價猛烈漲勢是由兌美元失去信心的投資心態所發動。美國總統川普在被問及美元是否貶值過度時，僅表示美元的匯價「很棒」，這進一步在週二加劇了美元的拋售潮。

由於黃金是以美元計價，美元貶值等於外國買家能以更低的價格買到黃金，對金價有推波助瀾的果。衡量美元對主要貨幣匯價的美元指數週三回漲約0.37%，仍止不住黃金的漲勢。

OANDA高級市場分析師黃凱文表示：「（金價上漲）歸因於黃金與美元之間極強的負相關性……川普對美元問題的隨性回答，暗示了白宮內部對於未來維持弱勢美元已達成廣泛共識。」

美國利率可能被白宮人為壓低，「逃出美元資產」可能讓金價飆上6000美元

川普還表示，他將很快宣佈聯準會（Fed）主席的新人選，並預測一旦新任主席上任，美國利率將會下降。由於黃金是不計息資產，在低利率環境下通常表現亮眼。

Tastylive全球總體經濟主管史匹瓦克指出：「鑑於聯準會職責與白宮之間的緊張關係，我認為市場在（現任聯準會主席鮑爾今日稍晚發表談話）之前，正採取避險防禦姿態。」

目前市場普遍預期聯準會將在台灣時間周四凌晨的1月貨幣政策會議上，維持利率不變。鮑爾本月稍早已經罕見公然與白宮槓上，表示美國司法部對他發出傳票，威脅對他刑事起訴，就是在施壓要聯準會降息。

德意志銀行週二表示，由於各國央行及投資人持續增加對非美元與實體資產的配置，投資需求將持續存在，預計2026年金價可能攀升至每英兩6000 美元。

