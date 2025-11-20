快訊》金宇彬宣布12月娶回申敏兒 愛情長跑10年修成正果

金宇彬（左圖）將與申敏兒步入禮堂。（摘自IG）

韓星金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，宣布在12月20日結婚，金宇彬今（20日）在粉絲付費園地留言，親自向粉絲傳達婚訊，2人所屬經紀公司AM娛樂也補充，婚禮將於12月20日在首爾某處以非公開形式進行，僅邀請雙方家人、親戚與親近的熟人。

金宇彬寫道：「今天我想最先把這個消息告訴一直毫無保留給予不足的我愛與支持的WooriBin（官方粉絲名）大家，所以留下這篇文章。」接著表示：「我要結婚了。和長時間一起走過來的那位戀人組成家庭，今後想一起攜手走下去希望大家為我們今後要一起走的道路能變得更加溫暖而應援我們，在我們再次相見、向大家問候的那天到來之前，請大家一定要注意健康，只要幸福地度過每一天就好！我很快會再來向大家問候。一直以來真的非常感謝你們，WooriBin大家。」

2人所屬經紀公司AM娛樂也透過官方聲明宣布結婚消息：「我們想向大家傳達AM娛樂所屬演員申敏兒與金宇彬的喜訊。2位演員基於長久相處累積的深厚信任，決定成為彼此的伴侶，希望大家為做出人生珍貴決定的2人送上溫暖的支持與祝福，今後2位也將作為演員在本業上更加努力，回報大家的愛。」

