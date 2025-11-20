快訊／金宇彬要結婚了！申敏兒陪他走過抗癌低潮 11年愛情長跑修成正果
記者王培驊／綜合報導
南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒傳出喜訊！兩人因合作廣告結緣，從2015年公開戀愛至今已交往11年，期間金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒始終不離不棄陪伴治療，兩人也多次被目擊一同約會、互相替作品打氣，被韓媒譽為「最強長跑情侶」。
今（20）日韓媒率先拋出震撼彈，指兩人將在12月20日舉辦婚禮，並以低調方式、不對外公開進行。報導形容這對情侶不僅感情穩定，兩人累計捐款已超過11億韓元，堪稱演藝圈公認的「善行典範」。
根據韓媒報導指出，金宇彬也親自透過粉絲平台發文，向多年支持的粉絲報喜。他寫下：「一直想把最重要的消息，親自第一時間告訴您們。是的，我要結婚了。」他表示，自己決定和一起走過漫長歲月的那位伴侶組成家庭，「現在想牽著她的手，一起走向未來」。金宇彬最後也向粉絲喊話，希望大家繼續祝福這段走過低潮、終於迎來結果的感情，「願我們一起走的路，能被大家的祝福填滿溫暖」。
