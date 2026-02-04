快訊／金宣虎遭爆逃稅！「首發聲道歉了」認1原因犯錯：深刻反省

記者林汝珊／台北報導

韓國男神金宣虎近期憑藉Netflix話題熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到近日卻捲入逃漏稅爭議，被指疑似與同公司藝人車銀優相似的操作手法，開設「一人公司」避稅。對此，稍早金宣虎也發聲正式道歉，坦言未充分理解法人運營的情況下而犯錯，強調並非明知故犯。

經紀公司Fantagio坦承，金宣虎過去確實曾透過「一人法人」自前經紀公司領取結算款項：「金宣虎於2024年1月以演藝活動及戲劇製作為目的設立法人，自法人成立後至2025年2月與新公司簽訂合約前的期間，其相關活動結算款皆是透過該法人支付。」也強調，金宣虎在意識到法人營運可能引發誤解後，已停止相關運作，「近一年以上並未透過該法人進行任何實質活動。」強調自簽約後所有結算款皆直接支付給演員本人，合約流程與演藝活動，皆與該法人無任何關聯。

針對外界質疑的法人信用卡、法人車輛使用，以及支付家人薪資等爭議，公司指出：「金宣虎為修正當時對法人經營不夠了解的狀況，已主動繳回過去使用的法人信用卡、法人車輛，並終止家人薪資發放。」對於過去透過法人領取的款項，除已繳納法人稅外，也已補繳個人所得稅。

金宣虎透過公司表示，「對於在未充分理解法人制度的情況下設立並維持法人約一年多的行為深刻反省，並向大眾致上誠摯歉意。」

