快訊／金寶旺年會報喜！營收1950億持平 許介立：獲利結構更優化

財經中心／師瑞德報導

金寶集團旺年會董事長許介立宣示，2026年轉型ODM衝刺AI與綠能。金寶獨攬mPOS大單，泰金寶無人工廠成獲利引擎，康舒切入CSP供應鏈搶攻伺服器電源。集團無懼關稅影響，全球佈局在馬年火力全開，力拚營收獲利雙成長。（圖／記者師瑞德攝影）

金寶集團今（21）日舉辦2025-2026旺年會暨記者招待會，由集團董事長許介立領軍，攜手金寶總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓及康舒科技高層，共同揭示集團最新戰略佈局。許介立宣布，金寶將正式從EMS（電子製造服務）轉型為ODM（原廠委託設計代工），未來將全力衝刺AI應用、伺服器電源及綠能解決方案，並在2026年「馬年」加速奔馳，從營收成長轉向追求獲利極大化。

金寶董事長許介立：關稅風暴後逆勢突圍 ESG與獲利雙軌並進

回顧2025年，許介立坦言，年初川普祭出的對中關稅政策，加上消費性市場停滯，確實對集團上半年營運造成衝擊。但在全體同仁努力下，透過AI產品、記憶體模組、燃料電池及資料中心電源等高毛利產品的帶動，下半年成功扭轉局勢，全年營收達1950.8億元，與2024年持平。許介立強調，未來集團不再盲目追求營收數字，而是聚焦「獲利能力」，透過技術升級提升客戶黏著度。此外，金寶已連續五年獲選幸福企業，康舒更連續11年入選百大永續標竿企業，並榮獲英國《金融時報》亞太氣候領袖殊榮，展現集團在ESG領域的深厚耕耘。

金寶總經理陳威昌：行動收銀機奪全球獨家 低軌衛星蓄勢待發

金寶總經理陳威昌指出，2025年集團利潤導向策略已見成效，新產品佈局將是未來獲利關鍵。其中，金寶在行動收銀機（mPOS）領域大有斬獲，成功拿下全球前兩大客戶訂單，並取得獨家生產權；記憶體與SSD產品在泰國廠的產能也優於預期。針對市場關注的低軌衛星，陳威昌表示，雖然目前因衛星發射進度處於暫停狀態，但泰國與墨西哥廠已累積深厚工程能量，待市場量能爆發時將能迅速重啟生產，轉化為實質獲利。

泰金寶總經理鄒孔訓：泰國無人工廠全面啟動 AI自動化成獲利新金雞

泰金寶總經理鄒孔訓則以「數位騰馬」形容2026年展望。他透露，為因應地緣政治風險，泰金寶已大幅降低中國產能比重，並在泰國新建第三座生產基地，目前已全面量產。泰金寶更導入AI技術打造「會自動學習的機器」，在無工程師操作下也能自動調整參數，實現真正的24小時無人工廠。此外，旗下自動化公司已於2025年轉虧為盈，未來將把這套智慧製造know-how輸出，成為集團新的獲利引擎。

康舒董事長許介立：轉型落實年 切入CSP供應鏈搶攻AI電源

身兼康舒董事長的許介立表示，2025年是康舒的「轉型落實年」。儘管上半年受匯率與消費市場疲軟影響，但下半年靠著燃料電池與資料中心電源強勁需求成功逆轉，子公司Omnium更因美國電信市場回溫而成長14.3%。展望2026年，康舒將鎖定AI資料中心的高瓦數電源需求，33kW Power Shelf將正式量產，72kW產品也將送樣認證。更重要的是，Omnium已成功切入CSP（雲端服務供應商）供應鏈，明年起將不再只靠電信業務，資料中心將成為第二成長曲線，帶領康舒在馬年「策馬追趕」競爭對手。

全球佈局資源整合 打造韌性供應鏈

面對詭譎多變的國際局勢，許介立最後強調，集團將善用金寶遍布全球的生產基地，包括泰國、菲律賓、墨西哥、美國及巴西等地，靈活調度產能以滿足客戶對「在地製造」的需求。透過集團資源整合與技術共享，金寶集團已做好萬全準備，在2026年迎接AI與綠能帶來的全新機遇。

