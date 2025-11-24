快訊／金控獲利王 富邦金EPS6.23元

財經中心／師瑞德報導

富邦金(2881)Q3法說：前9月稅後淨利909.1億元、EPS6.23元稱王，10月加碼後前10月賺1,088.4億元、EPS7.51元。壽險、北富銀雙引擎穩，產險與證券守位，總資產逾12.4兆元、ROE12.80%。圖為富邦集團運動家庭日湧6千人，蔡明忠蔡明興喊出永續戰力。（圖／富邦提供）

富邦金控(2881)24日舉行2025年第三季法說會，公布今年前9月自結財務與營運重點。依公司揭露，富邦金控2025年前9月稅後淨利達909.1億元，每股盈餘(EPS)6.23元，兩項指標皆為金控同業最高；若加計10月最新自結獲利，10月單月稅後淨利179.2億元，累計前10月稅後淨利1,088.4億元、EPS7.51元，續維持同業領先。

資產規模與資本效率方面，截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5.0%；淨值9,434億元，普通股每股淨值62.02元。前9月資產報酬率(ROA)0.99%、股東權益報酬率(ROE)12.80%，反映整體獲利動能與資本使用效率穩定。

壽險獲利居冠，保費結構續往分紅、外幣與分期繳移動

旗下富邦人壽今年前9月稅後淨利478.4億元，位居市場第一；初年度保費、續年度保費與總保費收入排名皆維持市場前段班。公司說明，分紅商品為主要成長引擎，帶動初年度保費年增5.2%；續年度保費年增6.4%，使總保費收入年增6.0%。

在初年度保費的結構上，仍以分期繳與保障型等較高CSM商品為主，分期繳占比由58.1%提升至62.2%；同時美元分紅型商品銷售佳，推升外幣保單占比由40.4%升至51.0%。分期繳比重提高也帶動初年度等價保費FYPE年增8.3%，FYPE/FYP比率自45.5%升至46.9%。

通路貢獻方面，北富銀與業務員等自有通路合計貢獻FYP約七成，其中業務員通路FYP年增23%，銀保與業務員通路的FYPE分別年增8.3%與9.6%。

投資與風險控管上，富邦人壽表示，前9月適時實現股票資本利得，國內外股票報酬率均超越大盤；現金部位維持相對高水位，後續將視市況動態調整。避險面則提到，下半年美元逐步走穩，加上外價金新制下外匯利益全數提存，有助累積外匯準備金並強化抵禦匯率波動能力；避險後經常性收益率提升至2.42%，總投資報酬率4.23%。截至9月底，淨值比約11.4%，RBC約400%，資本水位維持穩健。

北富銀獲利再創同期高，利差與手收雙軌推進

台北富邦銀行前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。銀行端淨收益年增11.0%，其中利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長與淨利差改善；手續費淨收益年增13.2%，主要來自財富管理與信用卡業務。信用卡淨手收年增13.7%，公司指出主因海外消費提升與權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，由共同基金與銀行保險持續貢獻。

授信方面，整體授信餘額年增9.9%。企業授信受國內大型企業及海外聯貸動撥挹注，外幣授信年增15.4%，中小企業台幣授信也年增12.0%；個人授信中，房貸餘額年增7.4%，其他個人授信年增35.6%。存款方面，台外幣存款分別年增5.6%及6.4%，帶動整體存款年增5.9%。利差表現上，前9月淨利差(NIM)年增4bps、存放利差年增12bps，主因存款利率下降與存放結構優化。資產品質維持低檔，逾放比0.13%、備抵呆帳覆蓋率1,017%，顯示風險控管與資產體質延續穩健。

證券守住前三大，產險獲利年增近五成

富邦證券前9月稅後淨利76.3億元，因去年基期較高、台股前9月日均量低於去年同期，獲利年減6.1%。不過公司表示，經紀、融資、借券等重要業務排名仍維持前三大，利息及承銷收入成長，支撐其他收入提升。

富邦產險前9月稅後淨利51.0億元、年增48.6%，在業務結構優化與品質控管下獲利明顯提升；簽單保費收入年增4.5%，市占率24.0%續居市場龍頭。自留綜合率83.0%較去年同期改善，主因自留損失率因結構調整與風險控管而優化，核保利潤穩健成長；投資報酬率6.3%，反映投資績效與第一季處分轉投資利益。

海外華一放量成長，拉高整體收益彈性

富邦華一銀行前9月稅後淨利4.56億元人民幣，年增39.6%，主要受利息淨收益與債券資本利得增加帶動。放款年增25.7%、存款年增14.1%，存放款結構改善推升淨利差(NIM)年增102bps，且資產品質維持穩健成長。

ESG策略同步推進

富邦金控董事長蔡明興表示，集團以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略落實ESG，並結合人壽、銀行、產險、證券四家子公司，推動失智友善、高齡憂鬱關懷與銀髮金融友善服務，透過專業訓練、硬體與數位流程優化回應高齡社會需求。公司亦提到，近年永續評比與國際獎項持續入選與獲獎，作為長期經營成果的呈現。

整體來看，富邦金控今年前10月獲利續維持同業第一，主要子公司獲利與業務規模多呈穩健成長走勢；法說會所揭露的數字顯示，壽險、銀行仍是金控獲利核心來源，證券、產險與海外據點則各自提供補強動能與收益來源。

