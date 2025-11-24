快訊／金控獲利王 富邦金EPS6.23元
財經中心／師瑞德報導
富邦金控(2881)24日舉行2025年第三季法說會，公布今年前9月自結財務與營運重點。依公司揭露，富邦金控2025年前9月稅後淨利達909.1億元，每股盈餘(EPS)6.23元，兩項指標皆為金控同業最高；若加計10月最新自結獲利，10月單月稅後淨利179.2億元，累計前10月稅後淨利1,088.4億元、EPS7.51元，續維持同業領先。
資產規模與資本效率方面，截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5.0%；淨值9,434億元，普通股每股淨值62.02元。前9月資產報酬率(ROA)0.99%、股東權益報酬率(ROE)12.80%，反映整體獲利動能與資本使用效率穩定。
壽險獲利居冠，保費結構續往分紅、外幣與分期繳移動
旗下富邦人壽今年前9月稅後淨利478.4億元，位居市場第一；初年度保費、續年度保費與總保費收入排名皆維持市場前段班。公司說明，分紅商品為主要成長引擎，帶動初年度保費年增5.2%；續年度保費年增6.4%，使總保費收入年增6.0%。
在初年度保費的結構上，仍以分期繳與保障型等較高CSM商品為主，分期繳占比由58.1%提升至62.2%；同時美元分紅型商品銷售佳，推升外幣保單占比由40.4%升至51.0%。分期繳比重提高也帶動初年度等價保費FYPE年增8.3%，FYPE/FYP比率自45.5%升至46.9%。
通路貢獻方面，北富銀與業務員等自有通路合計貢獻FYP約七成，其中業務員通路FYP年增23%，銀保與業務員通路的FYPE分別年增8.3%與9.6%。
投資與風險控管上，富邦人壽表示，前9月適時實現股票資本利得，國內外股票報酬率均超越大盤；現金部位維持相對高水位，後續將視市況動態調整。避險面則提到，下半年美元逐步走穩，加上外價金新制下外匯利益全數提存，有助累積外匯準備金並強化抵禦匯率波動能力；避險後經常性收益率提升至2.42%，總投資報酬率4.23%。截至9月底，淨值比約11.4%，RBC約400%，資本水位維持穩健。
北富銀獲利再創同期高，利差與手收雙軌推進
台北富邦銀行前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。銀行端淨收益年增11.0%，其中利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長與淨利差改善；手續費淨收益年增13.2%，主要來自財富管理與信用卡業務。信用卡淨手收年增13.7%，公司指出主因海外消費提升與權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，由共同基金與銀行保險持續貢獻。
授信方面，整體授信餘額年增9.9%。企業授信受國內大型企業及海外聯貸動撥挹注，外幣授信年增15.4%，中小企業台幣授信也年增12.0%；個人授信中，房貸餘額年增7.4%，其他個人授信年增35.6%。存款方面，台外幣存款分別年增5.6%及6.4%，帶動整體存款年增5.9%。利差表現上，前9月淨利差(NIM)年增4bps、存放利差年增12bps，主因存款利率下降與存放結構優化。資產品質維持低檔，逾放比0.13%、備抵呆帳覆蓋率1,017%，顯示風險控管與資產體質延續穩健。
證券守住前三大，產險獲利年增近五成
富邦證券前9月稅後淨利76.3億元，因去年基期較高、台股前9月日均量低於去年同期，獲利年減6.1%。不過公司表示，經紀、融資、借券等重要業務排名仍維持前三大，利息及承銷收入成長，支撐其他收入提升。
富邦產險前9月稅後淨利51.0億元、年增48.6%，在業務結構優化與品質控管下獲利明顯提升；簽單保費收入年增4.5%，市占率24.0%續居市場龍頭。自留綜合率83.0%較去年同期改善，主因自留損失率因結構調整與風險控管而優化，核保利潤穩健成長；投資報酬率6.3%，反映投資績效與第一季處分轉投資利益。
海外華一放量成長，拉高整體收益彈性
富邦華一銀行前9月稅後淨利4.56億元人民幣，年增39.6%，主要受利息淨收益與債券資本利得增加帶動。放款年增25.7%、存款年增14.1%，存放款結構改善推升淨利差(NIM)年增102bps，且資產品質維持穩健成長。
ESG策略同步推進
富邦金控董事長蔡明興表示，集團以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略落實ESG，並結合人壽、銀行、產險、證券四家子公司，推動失智友善、高齡憂鬱關懷與銀髮金融友善服務，透過專業訓練、硬體與數位流程優化回應高齡社會需求。公司亦提到，近年永續評比與國際獎項持續入選與獲獎，作為長期經營成果的呈現。
整體來看，富邦金控今年前10月獲利續維持同業第一，主要子公司獲利與業務規模多呈穩健成長走勢；法說會所揭露的數字顯示，壽險、銀行仍是金控獲利核心來源，證券、產險與海外據點則各自提供補強動能與收益來源。
更多三立新聞網報導
霸氣！AUM衝到5300億 台新新光投信點三箭衝兆元
10月驚險！券商獲利「起死回生」 當月獲利王牌是「他」
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
其他人也在看
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
【富邦金法說會1】談明年股利 總座韓蔚廷：「現金股息為主」
富邦金（2881）今（24）日下午舉行第三季法人說明會，針對外界關心股利政策？總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，他進一步說，還在編預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再跟投資人比較確切地報告。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 7 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 10 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 5 小時前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 5 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 11 小時前
台股慘摔近千點！「這被動元件」終結連2漲...當沖率達8成淪韭菜王 信昌電現股當沖5萬張入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（21日）終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。受惠AI伺服器題材點火，電...FTNN新聞網 ・ 20 小時前