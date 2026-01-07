快訊／金色三麥遭轟坑台人！執行長道歉 最新聲明：停賣玻璃瓶啤酒

生活中心／賴俊佑報導

金色三麥啤酒訂價日本比台灣便宜，讓台灣網友氣炸了。 （圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」的蜂蜜啤酒在日本百貨訂價比台灣便宜，遭網友砲轟「台灣人專坑台灣人」，金色三麥董事長兼執行長葉冠廷更為此發文道歉；金色三麥今(7)日發布最新聲明，表示將在台灣超商停賣350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，預計推出價格更友善的鋁罐啤酒。

金色三麥啤酒價格日本比台灣便宜 遭轟坑殺台灣人

金色三麥董事長兼執行長葉冠廷日前發文分享，金色三麥蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架，然而有網友發現該酒在日本的售價每瓶549日圓（含稅），換算新台幣約110元，但台灣售價卻是125元，遭網友批評坑殺台灣人。

葉冠廷後續發文說明，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉」他表示，他說明，金色三麥進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。

葉冠廷表示，自己可以理解，大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠「未來我們也會重新檢討各市場的定價策略，謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好」。

金色三麥集團執行長葉冠廷因啤酒訂價問題道歉「讓一些支持我們的朋友感到失望」。（圖／資料照）

金色三麥集團完整說明 超商停賣玻璃瓶裝蜂蜜啤酒

金色三麥自 2021 年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。

對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：

近期將停止於便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒

未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本

金色三麥自 2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。

