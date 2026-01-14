快訊／金融業現陰霾？3家大銀行秀財報 美股開盤全走跌

財經中心／倪譽瑋報導

今日美股開盤前，花旗等3家大銀行公布財報，但股價一度都走跌。（圖／資料照）

今（14）日美國重要經濟數據：2025年11月生產者物價指數（PPI）出爐，年升略高預期。本日較重大的個股消息在金融板塊，花旗（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo & Company）的財報都揭曉了，可留意後續股價波動。今日美股開盤，上述3家大銀行股價暫時走跌。

美國勞工統計局（BLS）公布因政府停擺而延後的2025年11月PPI數據，11月PPI年增3％高於市場預期的2.7％；月增則是0.2％低於市場預期的0.3％，顯示通膨風險較平穩。另外，此前多位央行官員譴責美國政府，對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開司法調查是為了施壓降息，此舉恐損害聯準會的獨立性。

個股方面，科技大廠台積電法說會15日才登場，本日可關注美國大銀行的財報。美國銀行的第四季度財報出爐，營收為283.7億美元、增長7％，高於市場預期的277.6億美元；花旗的財報則是，營收達到210億美元、增長8％，高於市場預期的207.2億美元；富國銀行則是有點壓力，營收略低於預期，但每股盈餘（EPS）來到1.76美元，超過預期1.69美元不少。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌40.94點或0.08%、標普500指數下跌26.92點或0.39%、那斯達克綜合指數下跌145.28點或0.61%、費城半導體指數下跌56.27點或0.73%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌2.67美元或1.44%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.21美元或0.46%。另外，花旗（C）下跌0.03美元或0.03%、美國銀行（BAC）下跌1.76美元或3.23%、富國銀行（WFC）下跌4.02美元或4.30%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

