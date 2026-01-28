快訊／金錢豹少東逃亡3年返台！涉犯1罪剛下機秒遭逮 遭收押禁見
記者陳佳鈴／台中報導
台中知名酒店「金錢豹」捲入鉅額逃漏稅案，震撼社會。金錢豹酒店集團實際經營者老董袁昶平遭起訴後，其子、人稱「金錢豹少東」的袁姓男子，在案發前潛逃出境長達3年。昨（27）日袁男以為風頭已過搭機返台，殊不知檢警早已佈下天羅地網，他才剛踏入國門就遭當場逮捕。台中地檢署訊後認定其涉嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院今（28）日裁定獲准。
檢方指出，這起案件源於2023年（民國112年），台中地檢署查獲金錢豹、海派等大型酒店集團，涉嫌勾結國泰洋酒等酒商，利用人頭公司刷卡機與發票隱匿營業額，進行大規模逃漏稅。當時金錢豹創辦人袁姓老董及酒商負責人等47人皆遭起訴。
然而，身為共犯的袁姓少東，早在檢調發動大規模搜索前的2023年1月18日，便搭機潛逃出境，從此滯留海外不歸，逃亡時間長達3年多。直到昨日，袁男疑似認為案情冷卻，冒險搭機返台，結果一入境就被警方鎖定，直接在機場將其緝獲歸案。
袁姓少東被解送至台中地檢署後，由檢察官謝亞霓進行訊問。檢方認定，袁男涉犯《稅捐稽徵法》詐術逃漏稅捐、《商業會計法》明知不實填載會計憑證等多項重罪。
考量袁男已有長期逃亡海外的事實，且本案牽涉金額龐大、共犯眾多，檢方認為其有極高的逃亡、滅證及勾串共犯證人之虞，因此向法院聲請羈押。台中地院今（28）日召開羈押庭，法官採信檢方見解，裁定袁姓少東羈押禁見。台中地檢署強調，將秉持「有據必查、違法必辦」原則，持續追查相關不法所得。
