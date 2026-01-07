快訊／金馬年馬上發！台彩狂撒128億 8個「1200萬」頭獎創紀錄

財經中心／師瑞德報導

金馬年發財機會來了！台彩今（6）日推出首波 5 款刮刮樂新品，總獎金飆破 128 億元。限定款「1,200萬大吉利」頭獎 1,200 萬多達 8 個、二獎 200 個，雙雙打破歷年紀錄，中獎率高達 70%。另有百元款「馬年行大運」，中獎率 50.1% CP 值超高，民眾快把握機會刮出千萬大紅包！（AI製圖）

想要提早退休、財富自由的民眾注意了！台灣彩券公司日正式鳴槍，宣布推出115年度（2026年）首波5款刮刮樂新品，總獎金規模飆破 128 億元，創下驚人紀錄。其中，最受矚目的新春限定款「1,200萬大吉利」更是誠意爆表，頭獎1,200萬元狂發8個，二獎100萬元更多達200個，雙雙打破歷年發行以來的最高紀錄，要在金馬年新春掀起一波「千萬富翁」製造潮。

千萬大獎狂發8個 二獎200人有份

台彩表示，每張售價1,000元的「1,200萬大吉利」向來是彩迷過年必搶的重頭戲。今年的獎項結構全面升級，頭獎1,200萬元名額高達8個，比往年更多；二獎100萬元也一口氣加碼至200個，意味著民眾刮出百萬以上大獎的機會大幅提升。此外，該款遊戲總中獎率高達70%，相當於買10張就有7張會中獎，堪稱是含金量最高的「神級刮刮樂」。

百元款CP值爆表 平均兩張中一張

除了千元大面額刮刮樂，對於預算有限的小資族，台彩也推出 CP 值極高的選擇。每張售價僅100元的生肖主題款「馬年行大運」，總中獎率達50.1%，等於平均每兩張就有一張能中獎，最高獎金5萬元更多達150個，是親友聚會發紅包、試手氣的最佳利器。

五款新品齊發 總獎項逾1964萬個

台彩首波攻勢火力全開，除了上述兩款，還包括售價500元、頭獎500萬元共有8個的「五路財神」；售價300元、頭獎300萬元共有5個的益智遊戲「海底大尋寶」；以及售價200元、頭獎200萬元共有7個的麻將主題「大三元」。

台彩指出，這5款新品總獎項超過1,964萬個，總獎金逾128億元，呼籲民眾把握新春刮出千萬大獎的好時機，讓荷包滿滿迎新年。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

