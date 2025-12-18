快訊／錢都日式涮涮鍋「青江菜、白蘿蔔」出包！北市蔬果農藥殘留6違規

記者簡浩正／台北報導

台北市衛生局今公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，有6件不符規定，其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥超標。（圖／北市衛生局提供）

台北市衛生局今（18）日公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，52件中有6件不符規定，包括錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。其中，錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥都超標，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年10月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率11.5%。

廣告 廣告

6件不符規定產品包含「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔、「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜、「松江市場34號攤」的地瓜葉、「東和蔬果行」的蚵白菜，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

北市衛生局食藥科長林冠蓁說明，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「青江菜」、「蚵白菜」、「西芹」、「地瓜葉」、「白蘿蔔」、「花椰菜」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

北市衛生局114年10月生鮮蔬果抽驗結果不符規定名冊。（圖／衛生局提供）

另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

她說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

差點撞機！國泰航空誤闖跑道 空管化險為夷「結局曝光」

太幸運！好友相偕租地採礦竟「挖到15克拉巨鑽」鑑定師估出天價

「樂扣樂扣」砧板出包遭罰3萬！食藥署稽查塑膠食品容器揪「8產品」違規

公費肺鏈疫苗「將由20、21價取代」上路時間、適用對象曝

