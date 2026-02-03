快訊／「錢飛來」了！大樂透1.39億頭獎獎落台中 一人獨享億萬獎金

財經中心／師瑞德報導

財神爺今（3）日晚間降臨台中市西屯區！第1150000XX期（依實際期數）大樂透頭獎金額1.39億元，在西屯區工業區一路的「錢飛來彩券行」開出，由一人獨得。店名「錢飛來」果然名不虛傳，讓這名幸運兒在年前爽抱億元獎金，提早財富自由。（圖／記者師瑞德攝影）

今（3）日晚間開獎的大樂透傳來捷報！頭獎金額高達1.39億元，在台中市西屯區順利開出，且是由一注獨得。這位超級幸運兒將獨享這筆鉅額獎金，瞬間晉升億萬富翁行列，讓不少彩迷羨慕不已，直呼財神爺真的偏心。

台中西屯工業區誕億萬富翁 店名「錢飛來」成焦點

根據台灣彩券公司公布的最新派彩結果，本期大樂透頭獎開出的地點位於台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」。由於該店名稱「錢飛來」寓意吉祥，這次真的讓1.39億元的鉅款「飛」進了幸運得主的口袋，引發當地民眾熱烈討論。，這家彩券行的名字取得太好了，果然名符其實，吸引財神爺駐足。

廣告 廣告

幸運兒獨享1.39億 提早領年終財富自由

此次大樂透頭獎金額達1.39億元，扣除兩成所得稅後，幸運得主仍可實領約1.11億元。對於一般的上班族而言，這筆金額足以讓人直接「原地退休」，實現財富自由的夢想。由於開出地點位於台中工業區周邊，外界也紛紛猜測，這位幸運兒極有可能是在附近工作的上班族，下班順路買張彩券，沒想到就此改變人生。台彩公司也提醒曾到該投注站買彩券的民眾，趕快拿出彩券對獎，別讓財神爺擦身而過。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

開盤／多頭強勢回歸！開盤狂飆逾600點！

嚇死人！金價多頭慘遭血洗 背後「四大魔王」聯手狙擊

拉回即買點！法人點名「10檔」新武器 專治個股亂跳大波動

嚇壞！金價跌到地上 台銀黃金王子：清洗浮額 回檔「甜蜜點」曝光

