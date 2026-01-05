快訊／錯過等明年！勞保紓困貸款申請量曝光 9萬多人已過關金額超驚人

財經中心／王文承報導

勞保紓困貸款於2日截止申請，今日最新統計顯示，核准金額已達97億703萬元。（圖／土地銀行提供）

錯過只能等明年！勞保紓困貸款於2日截止申請，僅從12月31日至1月2日短短三天內，全台申貸件數便暴增12,247件。值得注意的是，今（5）日最新統計顯示，核准金額已達97億703萬元。

勞保紓困貸款申請量曝 9萬多人已過關

根據土地銀行統計，截至5日下午4時，勞保紓困貸款申請件數累計達12萬8252件，申請總金額為127億9875萬元；其中核准件數為9萬7212件，核准金額達97億703萬元。

本次勞保紓困貸款每人最高可申貸10萬元，年利率為2.165%，並提供前6個月只繳利息、不需償還本金的寬限期，成為許多勞工在年關前重要的短期資金來源。

申貸資格須同時符合以下條件：勞保年資滿15年、無欠繳保費紀錄、確有生活困難，且未曾有尚未清償的勞保紓困貸款，符合資格者才能提出申請。

