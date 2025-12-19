快訊／鎖定「AI肥單」！緯創狂砸259億增產 台、越雙邊產線全開

財經中心／師瑞德報導

緯創今（19）日召開董事會，宣布重大資本支出。為應對AI訂單爆發，將豪擲215.28億元升級新竹廠房設備；同時佈局越南網通業務，斥資1.3億美元建廠。此外，更策略性投資雲端商GMI，展現搶攻AI與雲端市場的強烈企圖心。（圖／翻攝自緯創網站）

緯創資通（3231）今（19）日召開董事會，會後發布多項重大資本支出與投資決議，展現全力衝刺AI與全球佈局的決心。為了因應未來AI相關業務的強勁擴展需求，董事會正式通過，將於新台幣215.28億元的額度內，針對新竹廠區進行機器設備取得及建築物改良工程，以強化產能與技術實力。

除了深耕台灣，緯創也同步加速海外擴張。董事會通過旗下100%持股子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd的投資案，預計投入美金1.348億元（約合新台幣44億元）建置新廠房、改良建築物並購置機器設備，主要目的是為了應對未來網通業務的蓬勃發展。此外，為優化北美營運，子公司Wistron Mexico也將向同集團子公司承租廠房，於美金3,080萬元額度內認列使用權資產，租期長達五年。

廣告 廣告

在策略投資方面，緯創將目光鎖定新世代雲端技術，董事會通過以未來股權簡單協議（SAFE）及優先股方式，對Neocloud雲端服務提供商GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.進行策略性投資，投資金額上限為美金3,700萬元（約合新台幣12億元），藉此深化在雲端服務領域的佈局。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／不甩聯準會！台灣利率「走自己的路」 楊金龍曝與美交手秘辛

新聞幕後／央行決策內幕曝光！楊金龍背後的「高人」是他

新聞幕後／GDP衝破7%！通膨沒失控？楊金龍點出「3」大關鍵

否認打房「鬆手」！楊金龍提醒銀行：按月盯場、隨時啟動「專案金檢」

