快訊／「鐵棺材」半夜悶燒！濃黑煙猛竄 越籍男女「2OHCA」醫院搶救中

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹北一處鐵皮屋火警悶燒，救出的2人一度沒生命跡象。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹北市新泰路一帶今（16日）凌晨1時許發生住宅火警，消防局獲報到場救援，2名越南籍移工受困在2樓的鐵皮屋內，救出時已經沒有生命跡象，經現場救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象，目前仍在醫院搶救。

消防局派遣第一大隊，並出動豐田、竹北、光明、山崎、高鐵及新工等分隊車組前往搶救，共計出動15輛消防及救護車、32名人員投入救援行動。

兩名越南籍傷者救出時一度沒生命徵象，目前仍在醫院搶救。（圖／翻攝畫面）

消防人員抵達現場後，確認為2層樓鋼架鐵皮建築物起火，立即部署2條水線入室搜索並同步射水搶救。於凌晨2時25分，消防人員成功救出2名傷者，皆一度失去生命徵象，其中，一名潘姓女子（38歲，越南籍）由竹北救護車後送東元醫院；另一名阮姓男子（29歲，越南籍）由光明救護車後送中國醫藥大學新竹附設醫院，後續由院方持續治療與觀察。

火勢於凌晨2時53分完全撲滅，現場燃燒位置為2樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約50平方公尺，另有義消8人協勤支援。後續已依規定通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

新竹縣政府消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險

