快訊／長榮空姐之死勞動部調查出爐 血汗「勸退請病假文化」釀悲劇

財經中心／李宜樺報導

長榮航空一名孫姓空服員今年9月執勤返台後，身體不適就醫，最終於10月10日不幸病逝，引發社會譁然。勞動部介入調查，訪談11名組員與家屬後，長達11頁的「長榮航空公司孫姓組員病故事件訪談與調查結果說明」報告正式出爐。報告直指長榮航空運用「動情管理」制度，透過績效、排班與同儕壓力，形成一種「高壓文化」，嚴重影響組員申請病假的權益，且對組員值勤期間的突發疾病應變與處置未盡完善，甚至涉嫌違反《勞基法》第37條規定。

1. 請病假影響考績與獎金 高壓管理形同「懲罰」

調查報告明確指出，長榮航空透過將組員排班、排休與調班申請及個人績效，與病假申請情形緊密連結，形成一種「高壓文化」。報告詳列，請事假或病假（不含性別平等法相關假別）會導致扣分，若在旺季請假更會加權扣減分數，直接衝擊組員的年終獎金、升遷，甚至未來的排班與休假權利。有組員坦言，「病假是最後手段才能用」，這種將病假與考績掛鉤的作法，已讓「請病假將影響紀錄」成為組員普遍認知，無形中形成巨大壓力，不敢輕易請假。

2. 「帶父看病為由」請假遭刁難 扭曲的請假文化

報告揭露，一名組員即使已入住醫院治療，仍優先以「帶父親看病為由」請家庭照顧假，後於母親勸說下，才敢改請病假。這種扭曲的請假文化，造成絕大多數組員生病時，只能考慮請生理假或家庭照顧假替代。報告中更有組員血淚控訴，「忍受傷痛想要請假讓腳休息，但是因為沒有在當天看醫生。然後就被記曠職」，顯示公司管理已嚴重僵化，缺乏人性關懷。

3. 組員空中病況加劇 緊急應變處置慢半拍

孫姓組員在機上執勤時已出現身體不適，雖有同事給予熱敷、協助，但事務長直到她「筋骨酸痛無法蹲下」，才同意將其勤務調整為發放飲料。報告認為，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範，不僅不夠周詳，且未能落實。即使有MedLink（醫療資源及諮詢機制）可供諮詢，但事務長卻未將突發疾病視為異常狀況，通報報務長及報到中心，錯失了即時獲得醫療支援介入的先機。

4. 落地後未獲最適當處置 同事攙扶搭車就醫

根據報告，孫姓組員抵台後身體已極度不適，家屬原希望有救護車協助，但最終卻是由兩位組員攙扶走下飛機，搭乘防疫計程車前往醫院。訪談中，事務長曾問孫姓組員「妳要披毛毯下去嗎？」，但並未積極協調或堅持使用救護車。家屬更控訴，組員在飛機落地後，家屬及公司代表在機邊等了半個多小時，才接到人，都顯示出長榮在組員抵達後續的處置上，未能提供最適當的協助。

5. 國定假日調移日期未明確 涉嫌違反勞基法

除了上述管理問題，調查報告更發現，長榮航空雖為勞動基準法第84條之1指定工作者，其國定假日得經勞資雙方書面約定，但查核孫姓組員114年兒童節出勤紀錄，長榮航空受檢時無法明確指出其兒童節調移後之確切日期為何，涉嫌違反《勞動基準法》第37條規定，將由桃園市政府依法裁處。

