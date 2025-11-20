快訊／長榮空姐猝逝！勞動部公布調查結果 勞長：確實威脅員工健康權利

財經中心／王文承報導

長榮空姐猝逝，勞動部今（20）日下午1時30分召開記者會，說明調查結果。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

長榮一名34歲孫姓空服員，9月時值勤飛米蘭時身體不適，抱病上班返台後病況急轉直下，10日時不幸離世。對此，勞動部今（20）日下午1時30分召開記者會，勞動部長洪申翰上午接受媒體訪問時，說明調查結果。

長榮空姐16天猝逝 勞動部公布調查結果



針對長榮孫姓組員經歷，勞動部長洪申翰受訪時表示，勞動部會同地方政府,詳細訪談家屬、公會組員 詳細的結果，會在下午召開記者會說明。確實我們在組員訪談中，長榮航空過度使用考核管理，讓生病有需要請假的機組員，認知到如果請假就會遭受到不利的對待，甚至會覺得是一種懲罰，進而該請病假休息，卻請病假不敢請，抱病出勤 我們的確認為，過度使用管理制度，威脅員工健康權利，只能抱病出勤。

洪申翰指出，我們認為這樣的過度使用管理制度的做法，和文化已經威脅到員工的健康權利了 ，所以我們也認為，針對勞工請病假的權利，我們應該要做一定程度法制化的保障，所以在經過我們召集了勞僱團體，和相關的專家學者來諮詢後，我們會在勞工的請假規則中來明定，勞工如果請病假一年內，如果沒有超過十天，僱主不得做不利的對待，我們希望用這個方法來一定程度的保障勞工的病假權 。

同時，我們也認為，不管勞工請幾天病假，僱主的考核 ，都應該是要以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效來做綜合的考量，不得以病假的天數作為唯一的考量 ，那透過這樣子制度上面的修訂，我們希望能夠讓，勞工的健康權，得到更優先的重視，因為勞工的健康，應該是企業永續經營最重要的資產。

針對相關的處罰，洪申翰表示，我想這是我們是用法規的方式 ，來規定這樣的並駕權的保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。

