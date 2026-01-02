快訊／長榮集團人事地震！立榮航空董事長林志忠退休 「他」全面接掌

生活中心／李宜樺報導

航空界震撼彈！長榮集團旗下立榮航空（2621）今日（2日）無預警發布重大人事異動，掌舵多年的靈魂人物林志忠正式卸下董事長與總經理雙重職位，宣告榮退。接棒人選也隨之曝光，由原副總經理陳永裕更上一層樓，同時兼任董事長與總經理職位，立榮航空正式進入「陳永裕時代」。這場高層大洗牌不僅震撼國內航運圈，更引發投資市場對於長榮集團整體布局的無限想像。



董事長與總經理同步換人



根據公開資訊觀測站公告，立榮航空董事會於1月2日決議，原董事長林志忠因退休卸任，法人董事亦同步改派代表人，經董事會推選，由副總經理陳永裕升任董事長。同時，原總經理職務也因林志忠退休出缺，由陳永裕一併接任，形成高層一次到位的接班布局。

老將交棒 世代正式交接



林志忠長年深耕立榮航空營運體系，橫跨董事長與總經理角色，是公司近年穩定經營的重要舵手。此次退休並非突發變數，而是規劃中的世代交接。接棒的陳永裕過去擔任副總經理，熟悉航線規劃、營運調度與集團內部決策節奏，屬於「體系內升」的人事安排，延續性高，也降低震盪風險。

長榮體系布局一環

立榮航空前身為馬公航空，1995年由長榮航空購買股權，1996年正式更名為立榮航空，是長榮體系布局國內航線與區域運輸的重要子公司。此次人事調整，也被視為集團內部治理與接班節奏的一環，並非單點異動。

營收成績撐腰 接班壓力不小



在人事異動之前，立榮航空營運表現並不疲弱。2025年11月合併營收達5.41億元，年增11.54％，累計前11月營收65.63億元，也較去年同期小幅成長。在國內線需求回穩、離島航線撐盤下，新任董事長兼總經理接手的，是一張仍在成長中的成績單，但如何延續動能、強化成本與航線效率，考驗才正要開始。

航空圈關注的是，雙職合一能否加快決策節奏，還是讓責任更集中。陳永裕正式走上第一線，立榮航空的新一頁，也正式翻開。

年初人事震撼彈丟進國內航空圈。立榮航空今（2）日一早連發兩則重訊，董事會決議高層同步異動，原董事長兼總經理林志忠退休卸任，由現任副總經理陳永裕一次接下董事長與總經理兩大職務，正式啟動「一人雙職」的新治理架構，異動即日起生效。

