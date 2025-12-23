快訊／長榮、榮運開重訊記者會 16:30說明關係人交易

記者施春美／台北報導

台灣證券交易所公告，長榮集團旗下長榮海運（2603）及榮運（2607）於23日16時30分，將於證交所3樓記者室召開重訊記者會，分別由長榮財務部主管莫政平、榮運總經理林振芳說明，兩家公司之間的關係人交易。

市場推估，主要應是長榮集團內部企業間的租賃與物流往來，例如子公司租用榮運的貨櫃及倉儲服務的相關資訊，詳細情況待公布。

