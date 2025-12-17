快訊／閃電請辭6天！台南前消防局長李明峯驚傳摩鐵內受傷…警消急送醫

記者林昱孜、吳泊萱／台南報導

台南市前消防局長李明峯閃電請辭，昨日剛收下市府頒發的感謝牌，今日就傳出受傷意外。（圖／台南市府提供）

台南市前消防局長李明峯任職15年，創下直轄市消防局最久紀錄，卻突然在上週五（12日）無預警閃辭，震撼台南政壇，關於離職原因更是眾說紛紜。沒想到李明峯剛閃辭6天，今日（17日）晚間9時許，就在汽車旅館發生自傷案件，幸好經送醫治療，無生命危險，目前警方正在釐清案發原因。

今日（17日）晚間9時許，台南市消防局獲報某汽車旅館發生自傷案件，到場後驚見傷者竟是6天前剛辭職的前消防局長李明峯，經檢視李的上肢受傷，幸好經送醫治療，沒有生命危險。

廣告 廣告

回顧職涯歷程，李明峯今年66歲，是中央警察大學消防學系畢業，並取得義守大學管理研究所碩士學位，自台南縣市合併升格後，李明峯擔任首任消防局長，於2010年12月25日任職，迄今已經15年。

李明峯任期內先後歷經兩任市長賴清德、黃偉哲，期間各局處首長頻頻更迭，但李明峯始終屹立不搖，創下六都任期最久的消防局長紀錄。怎料這個月12日凌晨，李明峯在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」，隨後退群，同日上午就傳出閃辭消息。

而在昨日（16日）台南市府才剛舉辦消防局長就職典禮，由新任局長楊宗霖宣誓就職，市長黃偉哲也在會上向前局長李明峯致贈感謝紀念牌，感謝對方多年貢獻。怎料李明峯收下感謝牌後，竟在今日晚間發生受傷意外，也讓請辭事件再添疑雲。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

死人連署罷綠委被抓包！嘉檢搜索國民黨嘉義市黨部…罪證明確11人交保

維冠救災英雄搞詐騙！消防分隊長吸金千萬遭羈押禁見…台南消防局認了

台中私立大學宿舍驚傳墜樓！18歲男大生墜地傷重亡…校方哀悼不捨

新北三重毒駕撞人！轎車「導彈式直衝」高速撞2行人…恐怖撞擊畫面曝光

