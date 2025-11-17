快訊／開業35年！丹丹漢堡高雄大社店「宣布熄燈」 營業到這天

記者柯美儀／高雄報導

丹丹漢堡大社店公告熄燈消息。（圖／取自「丹丹漢堡」大社店臉書）

連鎖速食店「丹丹漢堡」大社店開業35年，今（17）日驚傳熄燈消息，業者在臉書粉專公告，將營業至11月30日。消息一出，讓不少饕客直呼不捨，「從小到大的回憶，沒了」、「沒辦法接受」！

丹丹漢堡大社店在粉專臉書指出「大社店將營業至2025年11月30日，感謝您們多年來的支持」、「希望大家未來繼續支持鄰近的『仁武店、橋頭店、燕巢店』，我們後會有期」。此外，店家提醒，「回憶時丹機刮刮卡活動刮刮卡，均可於全門市進行兌換」。記者致電大社店確認相關訊息，電話則轉語音，未獲回應。

