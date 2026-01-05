快訊／關西機場「美工刀失蹤」全場重驗安檢 航班大延誤、取消

生活中心／記者李育道報導

關西機場昨(4)日因機場管制區店鋪傳出遺失美工刀，為了安檢導致班機大幅延誤。（示意圖／資料照）

日本關西機場昨(4)日因機場管制區店鋪傳出遺失美工刀，相關單位基於安全考量，要求所有旅客重新接受安全檢查，導致航班大幅延誤，部分班機甚至直接取消。現場一度出現大批旅客排隊等候的長龍，許多人起初不明原因，直到有台灣旅客在網路上互相回報，才得知事故起因為美工刀失蹤而須加強安檢。

據了解，不少旅客在現場等待數小時後，才接獲班機取消或改期通知，部分航班恐延至今日或其他日期起飛。（示意圖／資料照）

據了解，不少旅客在現場等待數小時後，才接獲班機取消或改期通知，部分航班恐延至今日或其他日期起飛；受影響的台灣相關航班資訊仍待進一步確認。

廣告 廣告

提醒準備今日前往關西機場搭機的旅客，務必提早至少2.5小時抵達，以掌握最新班機及安檢動態，避免錯失重要訊息。

更多三立新聞網報導

獨家／超商驚見行動辦公室「筆電、印表機全攤開」充電 內行揭真實身分

牽車走斑馬線算違規？機車駕照「1／30起考1050題新題庫」連錯直接掰了

半夜也能倒！雙北設「24小時垃圾收集機」網推爆：租屋族、上班族救星

才開放就有人卡閘門前！QR乘車碼上線 北捷曝「罰站」窘境

