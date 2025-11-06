快訊》防疫非洲豬瘟不利 台中市府今撤換農業、環保局長與動保處長

新任農業局代理局長李逸安。 圖：台中市政府提供

[Newtalk新聞] 台中市爆發首例非洲豬瘟病例，不少矛頭指向台中市防疫不力。對此，台中市政府今(6)日表示，敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今天起免去2名局長職務；林儒良未能確實履行管理及督導職責，也對中央應變中心指令傳達不確實，產生重大疏漏，今起免去機關首長職務。環保局長由台北市前環保局長吳盛忠接任，農業局則由台中經發局前副局長李逸安代理。

市府發表聲明指出，環保局長由吳盛忠接任，吳歷任台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長等職務，曾推動內湖垃圾山移除轉型等，熟悉環保業務；農業局長由現任市府參事李逸安代理，李曾任經發局副局長10年，熟悉農產業務，今年7月升任台中市府永續發展及低碳辦公室執行長。

市府指出，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節，毋枉毋縱，以維護行政紀律與公務信賴，也會同步全面檢討內控與管理流程，精進執行效能與治理品質。

台中市政府6日表示，農業局長張敬昌與環境保護局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免職；動保處長林儒良也免去機關首長一職。 圖：翻攝自直播畫面（資料照）