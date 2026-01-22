快訊／阿蘇火山口持續封閉 市長：直到墜機失蹤者都救出

阿蘇火山。（圖／翻攝自阿蘇火山即時影像）





日本熊本縣阿蘇火山中岳於20日發生觀光直升機墜毀意外，搜救行動今日（22日）進入關鍵階段。阿蘇市長松嶋和子於中午親赴火山口視察搜救進度，隨後宣布為配合救援任務並確保安全，火山口參觀區將持續封閉，直到所有失蹤者全數尋獲為止。

視線受阻救援受困 松嶋市長：情況相當嚴峻

根據《熊本放送》報導，阿蘇市長松嶋和子於22日中午抵達火山口觀測所。在聽取搜救大隊簡報後，松嶋市長向媒體坦言，現場火山氣體與濃密水蒸氣交織，視線極度不良，導致搜救隊伍難以掌握火山口內部的精確現況。

松嶋市長表示：「目前情況非常嚴峻，但救援失蹤者是我們的首要任務。我們將繼續與相關單位緊密合作，全力投入搜救行動。」

封鎖區不解禁 直到尋獲所有失蹤者

為了維持搜救現場秩序及防範二次災難，松嶋市長正式對外宣布，在搜救出所有失蹤者之前，原定開放的火山口周邊參觀區域將維持封鎖狀態，暫不對遊客開放。

這起發生在20日下午的墜機意外，機上共搭載3人。由於墜落地點位於火口深處，且現場持續噴發高濃度二氧化硫，搜救單位目前正評估利用耐熱無人機或特殊設備進入內部搜尋。

