快訊／阿蘇火山直升機載2台人失聯！火山口北側疑搜出「機體殘骸」

國際中心／李紹宏報導

日本熊本縣阿蘇火山，今（20）日上午傳出觀光直升機失聯意外！機上載有一名日籍機師以及兩名分別為41歲與36歲的台灣籍遊客。根據日媒《熊本放送》的最新消息，搜救人員稍早在阿蘇中岳第一火山口北側，發現疑似直升機的機體殘骸。

日媒最新消息指出，搜救隊在阿蘇中岳第一火山口北側區域，疑似發現直升機機體殘骸。（示意圖／讀者提供）

由於火山口地形極為險峻，目前地面搜救隊伍正冒險趕往現場確認，要全力搜尋機上3人下落。

據了解，該失聯直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，在執行今日第3趟觀光航程時意外失聯。該航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，單趟飛行時間僅約10分鐘，且該機全天皆由同一名教官執飛。熊本縣知事木村敬強調，已和台北駐福岡經濟文化辦事處聯絡，必要時會提供援助。

