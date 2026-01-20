快訊／阿蘇直升機載2台人失聯 「目視確認」火山口疑墜機殘骸

日本航空自衛隊1月20日出動 U-125搜救機（後）以及UH-60直升機，搜尋載有兩名台灣觀光客而失聯的觀光直升機。日本防衛省X



日本一架觀光遊覽直升機週二（20日）一早在熊本的阿蘇地區失去聯絡，機上載有2名台灣觀光客。警方下午表示，已經「目視確認」到疑似為墜機的殘骸。

日媒熊本放送在當地時間下午4時48分報導說，根據警方消息，已在阿蘇中岳第一火口周邊的北側「目視確認到疑似直升機機體殘骸」。地面搜救隊伍正趕往現場附近。由於山頂濃霧以及持續的火山氣體影響，救援速度遭到拖慢。

報導說，機上除了64歲的駕駛員，還有兩名外國觀光客，分別是41歲的台灣男子與36歲的台灣女子。

廣告 廣告

這架直升機是由熊本縣的動物園阿蘇卡德利樂園（Cuddly Dominion）營運，是從動物園內出發，巡航草千里之濱及阿蘇中岳約10分鐘的行程。

更多太報報導

日本南海海槽「強震8↑」機率飆9成 專家點名「台灣周遭」板塊很危險

快訊／日本阿蘇觀光直升機「強烈撞擊」後失聯 2乘客來自台灣

陸客暴跌也不怕 2025外國旅客訪日突破4000萬人次創新高