快訊／限時2個月！新冠疫苗明年元旦起「擴大全民接種」

記者簡浩正／台北報導

疾管署宣布明（115）年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。圖為民眾10/1首日台大醫院接種流感/新冠疫苗。（圖／記者簡浩正攝影）

新冠疫苗接種對象將擴大！衛福部疾病管制署今（12）日發布醫界通函，宣布經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論，決議自明（115）年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

根據今日「疾病管制署致醫界通函第594號」說明：考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今(114)年12月9日會議討論，決議自明(115)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗，籲請尚未接種之醫界朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可儘早接種，以保障自身健康。

依國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當(平均每10萬劑注射通報約3件)，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高(約2倍)，請醫界朋友協助宣導，共同強化民眾預防接種觀念，儘早接種新冠疫苗，於年節假期前獲得充足的保護力，做好最佳防護措施。

