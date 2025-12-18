快訊／「限貸令」解除了？央行宣布明年房貸回歸「銀行自己管」

財經中心／師瑞德報導

央行理監事會拍板！政策利率「連凍」維持2%，重貼現率不變。受惠AI熱潮，今年經濟成長率霸氣上修至7.31%。最驚人的是，房市管制轉彎？央行宣布因房市降溫，明年起房貸總量回歸「銀行內控」，但強調仍需月報並持續金檢，慎防炒作死灰復燃。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行於今（18）日舉行理監事聯席會議，決議維持政策利率不變，重貼現率續停在2%。央行指出，考量明年國內通膨展望溫和，且經濟成長力道尚屬穩健，為審慎因應全球經濟前景之不確定性，理事會一致同意維持現行政策利率。此外，針對房市管制措施，央行宣布自明年起，銀行不動產貸款總量將回歸各銀行內部控管，但仍需按月通報。

貨幣政策：利率維持不變 審慎因應全球不確定性

央行理監事會一致決議維持政策利率不變。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

廣告 廣告

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，預期明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%。雖然主要央行貨幣政策步調不一，且美國關稅措施可能抑制全球貿易成長動能，增添國際金融市場波動，但考量明年國內經濟成長力道尚屬穩健，維持利率不變將有助整體經濟金融穩健發展。

經濟與通膨展望：今年受惠AI成長超預期 明年回歸溫和成長

針對國內經濟，央行指出本（2025）年前3季受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，加上民間投資與消費動能回升，經濟成長率達7.18%，優於預期。央行預測今年全年經濟成長率為7.31%。

展望明年（2026），雖然新興科技應用需求持續擴展，但國際機構預期全球貿易量成長放緩，且受基期較高影響，台灣出口及民間投資成長動能將趨溫和。央行預測明年經濟仍穩健成長，成長率為3.67%。

在物價方面，今年9月以來部分商品減免貨物稅及蔬果價格回穩，CPI年增率趨降，預測今年CPI及核心CPI年增率分別為1.66%及1.65%，低於去年的2.18%及1.88%。預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%，通膨展望維持緩降走勢。

房市管制重大變革：不動產貸款總量回歸銀行內控

關於房市政策，央行表示自去年8月中旬採取道德勸說及9月第七度調整選擇性信用管制措施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫。截至今年11月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）已降至36.70%。

考量近一年來相關指標均有改善，央行宣布，自明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。惟銀行仍須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，以督促銀行落實選擇性信用管制措施，引導信用資源支持無自用住宅者購屋及生產事業實質投資。

匯率政策：維持外匯市場秩序

針對新台幣匯率，央行重申原則上由外匯市場供需決定。但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

更多三立新聞網報導

想中樂透？闆娘揭「中獎體質」秘密 進店先做「這」動作：機率狂飆

獨家／新光三越頂樓驚見「神祕圓洞」 網瘋傳UFO基地？官方幽默神回

工作25年輸給老婆神操作！大企業高管「被兒子酸醒」 資產狂翻賺上億

買爆了！大咖全是金主！台灣企業狂撒118億挺「社創」

