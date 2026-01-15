快訊／陳亭妃出線 拚府城400年首位女市長

南部中心／洪順德、蘇晟維 嘉義報導民進黨嘉義縣長初選的民調結果，14日早上正式出爐，參選的立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利，以對比式民調對上國民黨的可能人選王育敏，蔡易餘在三間民調機構的結果中，都獲得大幅度領先，也確定將代表民進黨，參加年底的嘉義縣長選舉。得知初選大幅勝出，蔡易餘開心與幕僚及支持者擁抱。（圖／民視新聞）開心跟支持者擁抱，經過一整晚的民調後，民進黨立委蔡易餘，將代表民進黨參選嘉義縣長，民進黨立委蔡易餘說，「我還是要再一次地感謝，我們嘉義縣18鄉鎮所有的鄉親，可以給蔡易餘這樣的機會，黃榮利議員也提出相當很多一些政見，這些政見我想未來我在大選的時候，我也會把他當作未來我在大選的時候，一些政見的一些參考。」民進黨嘉義縣長初選結果出爐，蔡易餘以64.81%大幅領先勝出。（圖／民視新聞）民進黨嘉義縣長初選，週二晚間順利完成超過3000份的民調後，週三結果出爐，蔡易餘與黃榮利兩的人，對比國民黨可能的人選，立委王育敏，蔡易餘以64.81%勝過黃榮利的38.19%，蔡易餘贏得初選民調，獲得民進黨提名，民進黨立委蔡易餘表示，「我也會接下來再深化，我整個在嘉義縣的佈局，以及未來我要怎樣，來領導嘉義的一些論述，我會再一一地展現出來，所以不管是藍白合，或者是國民黨要提出他自己的候選人，那基本上我們都是尊重。」民進黨嘉義縣長初選揭曉，蔡易餘將代表參選盼接棒翁章梁。（圖／民視新聞）今年44歲的蔡易餘，台大法律系畢業，也曾經是執業律師，出身自政治世家，爺爺蔡長銘是前嘉義縣議長，父親蔡啟芳也是前立委，但蔡易餘的從政路，並沒有那麼順遂，曾挑戰民進黨台北市議員初選以極小差距失利，第一次選嘉義海線立委，也只以不到900票敗北，2016年捲土重來，才順利當選立委至今，但說到蔡易餘，壯碩的體型是大家對他最鮮明的印象，經常自稱是靈活的胖子，過去也曾因為體型，被前總統蔡英文下達減肥令，否則開除黨籍，如今蔡易餘確定獲得民進黨提名，就看國民黨是否真的就是由王育敏來參戰。原文出處：初選民調64.81%大勝 蔡易餘獲提名選嘉義縣長 更多民視新聞報導民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步賴瑞隆出手了！公開表態挺「這人」選台南市長 今早現身說明理由民調激戰陳亭妃！初選倒數計時 林俊憲成功爭取「大咖同事」支持

民視影音 ・ 22 小時前 ・ 2