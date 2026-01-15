快訊／陳亭妃出線 拚府城400年首位女市長
[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長，預計下周與總統暨黨主席賴清德同框，一同舉行提名記者會。
2026年縣市長選舉將至，民進黨分別於高雄市、嘉義縣與台南市進行黨內初選，日前分別由立委賴瑞隆、蔡易餘出線。而三選區初選莫過於台南戰況最為激烈，陳亭妃與林俊憲雙方隔空交火、火藥味濃厚，三縣市透過抽籤決定順序，台南市壓軸進行初選民調，於昨晚順利落幕並於今日公布結果。
今日雙方陣營分別前往黨中央確認民調結果，結果出爐由陳亭妃以些微差距闖關出線，將代表民進黨參選百里侯對決謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。
