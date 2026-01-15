快訊／陳亭妃贏2.69%！「接棒對決謝龍介」爭台南市長 黃偉哲發聲了

記者林昱孜／台南報導

黃偉哲力挺林俊憲，如今初選結果出爐，他表示，結束才是挑戰，民進黨一定要團結。（圖／林俊憲競選團隊提供）

民進黨台南市長初選今（15)日結果揭曉，立委陳亭妃以2.69%差距勝過林俊憲，即將披上綠袍，與藍營謝龍介對決，爭取下屆台南市長寶座。選擇力挺林俊憲的台南市長黃偉哲，在得知初選結果後，他表示，初選過後，是挑戰的開始，接下來最重要的任務，是共同面對年底的大選挑戰，讓台南持續穩健前進。

陳亭妃擊退林俊憲，將代表民進黨爭取台南市長寶座。（圖／翻攝畫面）

台南市長黃偉哲表示，陳亭妃、林俊憲兩位參選人在黨內民主機制下，完成一場公平、理性的初選過程，充分展現民進黨一貫堅持的民主價值。

黃偉哲強調，台南近年在中央支持下，科技產業快速發展，正是城市進步的關鍵節點，更需要團結凝聚、攜手向前。他說，初選過後，是挑戰的開始，接下來最重要的任務，是共同面對年底的大選挑戰，讓台南持續穩健前進。

