快訊／陳俊聖當選電腦公會理事長 未來積極向政府建言！帶領產業走向國際

宏碁董事長陳俊聖當選台北市電腦公會新任理事長，並與前任理事長彭双浪（左）完成新舊任理事長交接儀式。TCA提供



台北市電腦公會今日（12/17）舉行第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人。宏碁陳俊聖董事長暨執行長當選第18屆理事長，並完成新舊任理事長交接。陳俊聖表示，未來公會除將繼續和政府充份溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰，仍能朝更加國際化邁進。

陳俊聖致詞時指出，過去公會在許多方面都紮下相當堅實的基礎，未來要繼績發揚光大，特別是以往公會在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充份溝通。

廣告 廣告

他繼續指出，觀察如全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變後，如何國際化仍將台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。

新一屆所有理監事會成員都推崇彭双浪理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，彭圓滿卸下重任。

彭双浪表示，過去六年雖然在很艱苦的狀況之下，但是大家都做出很好的成績出來，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

台北市電腦公會從1974年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在各屆理事長和理監事的帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會協助產業掌握市場商機、配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。過去六年更緊扣國家「數位台灣」「智慧國家」政策脈動，與政府協力推動數位轉型、人才培育、新創扶植、AI治理與城市永續，在產官學之間扮演了極為關鍵的橋樑角色。

台北市電腦公會週三舉行第18屆第1次理監事會議，順利選出常務理監事、監事會召集人。TCA提供

陳俊聖自2014年加入宏碁至2017年為全球總裁暨執行長，並於2017年起擔任宏碁董事長暨執行長，領導團隊進行企業轉型，並積極拓展新事業版圖。

在加入宏碁之前，陳俊聖在2005年至2013年間任職於台積電，並於該公司最高擔任全球行銷業務資深副總經理；在1991年至2005年服務於英特爾公司，前後達14年，後至美國總部主管業務與行銷，並擔任全球副總裁一職。在此之前，曾於1988至1991年在台灣IBM工作。

陳俊聖具有台灣成功大學交通管理系學士學位，也擁有美國密蘇里大學（University of Missouri）企業管理碩士學位。

更多太報報導

卸任真心話／彭双浪：半導體貢獻GDP最大！但無法解決貧富差距、低薪失業問題

電腦公會今舉辦理監事選舉 宏碁董座陳俊聖接任下屆理事長呼聲高

電腦公會理事長彭双浪卸任感言：任期逢疫情「刻骨銘心」 提3見識3感謝