快訊／陳匡怡「狀態不好」 一票人湧臉書齊刷：活著有希望

陳匡怡。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）





「台大五姬」之一的陳匡怡在臉書發文表示，「想輕生很多天了」，遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了。《EBC東森新聞》致電陳匡怡工作電話通話中，尚未取得回應。

陳匡怡今（15）日下午2時36分在臉書發文表示「想輕生很多天了」、「就這樣吧，週刊你們達到變態病態無中生有抹黑的目的了」。接著下午2時58分又發文寫下「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。雖然陳匡怡臉書狀態目前顯示在線上，不過《EBC東森新聞》致電工作電話「正在通話中」，目前尚未取得回應。

陳匡怡在臉書發文。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

陳匡怡在臉書發文。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

陳匡怡貼文一出，民眾紛紛在留言打氣，「女神千萬不要」、「人生還有許多美好的事情，千萬不要想不開」、「匡怡加油！活著就有希望，不要輕生！」，也有粉絲留言表示「我第一次留言，妳是我見過最美最有智慧的女神，不要讓世間上的塵埃邪惡沾染到妳純白的翅膀，有好多人支持妳，不要想不開，妳是我青春裡面最美的風景了，不要把那最美的風景抹除...」。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



