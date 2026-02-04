快訊／陳宗彥身體不適送醫 台北馬偕證實人在加護病房需觀察3天

行政院前發言人陳宗彥傳出昨天（3日）在台北聚餐時，身體不舒服，急忙到台北馬偕醫院治療。（資料照片／張哲偉攝）



行政院前發言人陳宗彥傳出昨天在台北聚餐時，察覺身體不舒服，急忙到台北馬偕醫院看診，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院今天（４日）證實此事，表示陳宗彥的狀況已獲得控制，但仍在危險期，需觀察2、3天，由於病情涉及個人隱私，須經家屬同意授權，才能對外說明。

陳宗彥2023年被爆料在台南市政府任職時，接受業者關說、性招待12次，其中2次還沒付錢，被檢方依涉嫌違反《貪汙治罪條例》提起公訴，但陳宗彥始終否認犯行，台南地院去年5月一審宣判無罪，台南地檢署認為原審判決在認定事實及法律適用上有違誤與未洽之處，決定提起上訴。

根據《自由時報》報導，陳宗彥退居政壇後，投入拳擊、韻律體操等運動推廣，昨天到台北與友人聚會，陳宗彥注意到身體不對勁，急忙就醫，目前正在接受專業治療。（責任編輯：殷偵維）

