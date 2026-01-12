快訊／陳怡君涉詐助理費、收賄關說！ 一審判處7年10月

陳怡君一審判決出爐。（圖／報系資料照）

民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費384萬餘元，並涉犯收賄70萬元後關說建案，案經士林地檢署偵結以後，依照貪汙及洗錢等罪起訴。陳怡君出庭時坦承犯行，稱是因為辦公室資金不足才會挪用公費填補，其餘6名被告也全數認罪。士林地方法院於今日（1月12日）審結，依貪污罪判處陳怡君7年10月，褫奪公權5年；張惠霖5年10月，褫奪公權4年，可上訴。

檢方指控，陳怡君與其辦公室主任張惠霖自2018年起，涉嫌詐領助理費384萬，並於2023年8月開始，以顧問費名義向建商收取共70萬元的費用，再用職權向市府關說建案、安排會勘，陳怡君與張惠霖坦承詐領助理費，但否認收賄部分，全案於2025年6月偵結起訴。

士林地院2025年9月3日裁定陳怡君、張惠霖延押禁見2個月，2人不服後提出抗告，高院同年9月12日裁定陳怡君100萬交保、限制住居、限制出境出海，並接受科技監控8個月，張惠霖50萬交保、限制住居、限制出境出海，科技監控8個月。

過去陳怡君在庭上認罪，但她強調並非貪財，因為經營服務處遇上困難，且舉辦活動經常需要花費40萬元到50萬元，但政黨補助卻只有3到5萬元，是因為入不敷出，所以才會犯錯。同案被告張慧霖、張惠霖的三弟媳與胞弟等6人也都當庭認罪，盼法官可以考量無前科，予以緩刑的機會。

